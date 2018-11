Die Kongresswahlen in den USA sind auch ein Referendum über die Politik von Präsident Trump. Sein Wahlkampf ist noch schriller als 2016, er warnt seine Anhänger vor Verhältnissen wie in Venezuela. Kurz vor der wichtigen Abstimmung liegen die Nerven blank. Wir haben Interviews, Reportagen und Hintergründe für Sie zusammengefasst.

Die USA im Herbst 2018. Zwei Jahre ist es her, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, und noch immer zieht er riesige Menschenmengen an. Wenn Trump in diesen Tagen in Texas, Florida, West Virginia oder Nevada um Stimmen für seine Republikaner bei den Kongresswahlen am 6. November wirbt, kommen seine Anhänger in Scharen. Wie am Samstag in Montana, wo der Präsident vor der Kulisse schneebedeckter Berge sprach. Gleichzeitig dürfte die Verachtung, die Trumps Gegner für ihn empfinden, so hoch sein wie kaum je zuvor.

Trump hat das Land gespalten. Dabei war er mit dem Versprechen angetreten, Gräben zu schließen. In seiner Siegesrede vor zwei Jahren betonte er: "Allen Republikanern und Demokraten und Unabhängigen überall in dieser Nation sage ich, dass es Zeit für uns ist, als ein vereintes Volk zusammenzukommen." Stattdessen legt er eine Rhetorik an den Tag, die die Spannungen stetig anheizt.

Mit der Wahrheit nimmt es der Präsident dabei nicht so genau. Nach einer Statistik der "Washington Post" benötigte Trump exakt 601 Tage im Amt, um die Marke von 5000 falschen oder irreführenden Behauptungen zu reißen. Insofern ist mit Vorsicht zu genießen, wenn er mit Blick auf die Wahlen sagt: "Wenn die Demokraten in diesem November die Kontrolle über den Kongress gewinnen, werden wir dem Sozialismus in Amerika gefährlich näher kommen."