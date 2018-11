Christin und ihre Mörder

Christin ist am Boden. Sie steckt bis zum Hals in gesundheitlichen und finanziellen Schwierigkeiten. Das Geschäft auf dem Reiterhof im Havelland läuft schlecht. Auch die Beziehung gerät in eine schwere Krise. Die Ereignisse überstürzen sich - und Christin gerät in Lebensgefahr.