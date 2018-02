- Großes Kino: Lars Kraume

Nicht im Wettbewerb, aber als Berlinale Special Gala stellt Lars Kraume seinen neuesten Film auf dem Festival vor: "Das schweigende Klassenzimmer" basiert auf den Erinnerungen von Dietrich Gartska und seinen 18 Klassenkameraden, die Mitte der 50er Jahre durch eine simple Schweigeminute zu Unterrichtsbeginn zu politischen Aufrührern in der jungen DDR wurden. Alexander Soyez hat mit Lars Kraume über seinen Film gesprochen.



Lars Kraumes letzter großer Film war "Der Staat gegen Fritz Bauer", ein Abräumer beim deutschen Filmpreis vor ein paar Jahren und deutscher Oscar-Vorschlag. "Das schweigende Klassenzimmer" ist nicht der Film danach, denn er hat die beiden Filme fast zeitgleich geschrieben und sie spielen auch fast in der gleichen Zeit: der eine in der jungen BRD, der andere in der jungen DDR noch vor dem Mauerbau.