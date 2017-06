Manche glauben an einen Got, andere gleich an mehrere Götter, wiederum andere an gar keine Götter. Aber an die Liebe, an den Zufall, an Schicksal, an Pechsträhnen. Glauben ist keine religiöse Angelegenheit. Aber es soll auch Menschen geben, die an gar nichts glauben. Nadine Kreuzahler berichtet.