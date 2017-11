Kleine Tiere - ganz groß

Etwa 1,5 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind bereits entdeckt, beschrieben und benannt worden. Millionen von Arten warten noch auf ihre Entdeckung. Und dann gibt es noch die, die zwar bereits entdeckt und beschrieben, aber eben noch nicht benannt sind. Üblicherweise sind dafür sogenannte Museumstaxonomen zuständig.

Doch im Fall von vier besonderen kleinen Tierchen machen die Taxonomen des Naturkundemuseums Berlin eine Ausnahme: Sie wünschen sich Unterstützung – und zwar von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von Inforadio!

Die "Taufe" eines solchen Tieres funktioniert einfacher, als Sie jetzt vielleicht denken: Der Name besteht aus zwei Wörtern, von denen das erste die Gattung bezeichnet – das ist also schon vorgegeben. Ihre Aufgabe ist es nun, sich die zweite Hälfte des Namens auszudenken. Dabei sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt: Selbst nach David Bowie, Harry Potters Dementoren und Donald Trump sind bereits Tierarten wissenschaftlich benannt worden!

Schauen Sie sich das jeweilige Tier also an, lesen Sie auf der jeweiligen Seite die wichtigsten Informationen über es und dann lassen Sie sich inspirieren! An wen erinnert sie das Tier? Welche Assoziation haben Sie? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen!

Eine Kommission, die aus den vier vorgestellten Wissenschaftlern des Naturkundemuseums, unserem Moderator Thomas Prinzler sowie einem aus allen Einsendungen ausgewählten Hörer besteht, wird die Vorschläge sichten und nach Kreativität, Einmaligkeit innerhalb der jeweiligen Tiergruppe und grundsätzlicher Eignung als wissenschaftlicher Name die besten Kandidaten auswählen.



Natürlich soll sich das Mitmachen auch für Sie lohnen. Deswegen wird der jeweilige Namensgeber als Co-Autor in einer wissenschaftlichen Publikation zum jeweiligen Tier aufgeführt. Außerdem bekommen die vier Gewinner eine exklusive Führung durch das Naturkundemuseum!

Am Montag, dem 27.11. geht es los!