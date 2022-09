Eltern in Not: Fiebersaft wird knapp

Das Kind weint und hat Fieber - die meisten Eltern gehen dann schnell in die Apotheke und holen Fiebersaft. Der wirkt in der Regel gut und wegen des süßen Geschmacks verläuft die Einnahme meistens ohne Drama. Seit ein paar Wochen ist das allerdings schwierig. Der Grund: Fiebersaft ist in Deutschland knapp. Von Laura Will