Er kam aus kleinen Verhältnissen, machte als Unternehmer Millionen und jagte dann seinem Traum hinterher: die Entdeckung der Ruinen von Troja! Heinrich Schliemann ist für viele der Inbegriff des Archäologen. Vor200 Jahren, am 6. Januar 1822 wurde er geboren. Die zeitgenössische Fachwelt blickte skeptisch auf den Mann, der viele Sprachen konnte, um die Welt reiste und doch nicht von Homer und Troja loskam. Ein Medienstar, der Goldschätze entdeckte und auf krummen Wegen außer Landes schaffte, der in immer neuen Varianten an seinem eigenen Image bastelte. Was bleibt von diesem Mythomanen?