Zunehmend sind Unternehmen und Organisationen in der Region durch den Mangel an Fachkräften betroffen. Zuweilen scheint es fast unmöglich, bestimmte Stellen zu besetzen. Deshalb engagieren Firmen immer häufiger Headhunter, drehen selbst Videos und treiben sich in den sozialen Netzwerken herum. Wie erfolgreich snd sie damit? Von Anja Dobrodinsky