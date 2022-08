Scholz und Habeck suchen sie in Kanada, Baerbock aktuell in Marokko: Die Wunderwaffe grüner Wasserstoff. Das Versprechen ist groß: CO2-neutrale Energie in unendlichen Mengen. Aber wie realistisch ist das wirklich? Darüber sprechen die Newsjunkies Hendrik Schröder und Christoph Schrag in der aktuellen Folge.