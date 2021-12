Vision in Oberkrämer: Umweltfreundlich bauen?

Viele Berliner zieht es in Umland, auch in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) wird viel neu gebaut. Allerdings werden dabei immer mehr Flächen versiegelt. Bürgermeister-Kandidatin und Unternehmerin Ingke Purrmann (parteilos) will das ändern und hat ein umweltschonendes, bezahlbares Baukonzept entwickelt. Von Fabian Grieger