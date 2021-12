Folge #88: Am Gepäckband in Stockholm mit Hertha und Union

Hertha hat seinen ersten Punkt unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut geholt und Union schnuppert an der Champions League (auch wenn es niemand wahrhaben will). Darüber sprechen Dirk Walsdorff (am Gepäckband), Axel Kruse und Christian Beeck in dieser Folge.