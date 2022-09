Neue Trends in New York City

Endlich! - sagen sich die Bewohner von New York City. In den Straßen pulsiert wieder das Leben, als hätte es Corona nie gegeben: hupende Taxis, vollbesetzte Restaurants, nur so viele Touristen wie einst sind noch nicht da. Aber das Nachtleben ist wieder lebendiger und damit auch neue Trends. Anne Schneider und Peter Mücke haben sie aufgespürt.