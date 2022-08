Der Gülper See liegt 70 Kilometer westlich von Berlin in der Nähe von Rathenow. Einer, der dort zuhause ist und den See besonders gut kennt, ist Wolfgang Schröder - Fischer in der vierten Generation. Tina Witte hat ihn auf einer Angeltour begleitet und anschließend noch Waldmöpse in Brandenburg an der Havel gesucht.