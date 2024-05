Nora Hertlein-Hull ist die neue Leiterin des Theatertreffens. Am Donnerstag eröffnet sie das renommierte Festival am Haus der Berliner Festspiele. Die Auswahl aus zehn Inszenierungen sei in diesem Jahr besonders vielfältig, sagt sie. Als ein Ziel nennt die neue Leiterin, die internationale Strahlkraft zu stärken. Von Barbara Behrendt