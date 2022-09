Herzschmerz im Seniorenheim: "Platonow" am Deutschen Theater

Mit Russlands Angriffskrieg hat der russische Theaterregisseur Timofej Kuljabin seine Heimat verlassen und sein Theater "Rote Fackel" in Novosibirsk aufgegeben. Am Deutschen Theater verlegt der die Handlung von Tschechows Jugendstück "Platonow" in ein Seniorenheim. Von Barbara Behrendt