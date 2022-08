"Nie wieder Krieg": Tocotronic in der Columbiahalle

Seit einer gefühlten Ewigkeit stehen Tocotronic auf der Bühne. Am Samstagabend war die Band in der Berliner Columbiahalle zu Gast auf ihrer "Nie wieder Krieg"-Tour. Als er den gleichnamigen Song 2018 geschrieben habe, hätte er keine Ahnung gehabt, in welcher Welt wir 2022 leben, sagt Sänger Dirk von Lowtzow. Von Hendrik Schröder