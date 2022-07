Die Zeit, in der im Hörfunk mit Magnetbändern gearbeitet wurde, ist schon eine Weile her... aber jetzt gibt's eine Auferstehung des analogen Radiomachens - im Kino. Der französische Film "Die Magnetischen" ist eine Zeitreise in die 80er-Jahre und kommt jetzt ins Kino – zusammen mit einigen weiteren Neustarts. Von Alexander Soyez