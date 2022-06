Das Oderbruch ist eine besondere Gegend - im Osten Brandenburgs, an der Grenze zu Polen, beliebtes Ausflugsziel. Nun bekommt das Oderbruch offiziell das Europäische Kulturerbe-Siegel verliehen. Das Oderbruch hat es auch dem Schriftsteller Björn Kern angetan. Er erklärt, was das Besondere an der Region ist.