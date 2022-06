Gemeinsam Kunst schaffen: Documenta in Kassel eröffnet

An diesem Wochenende eröffnet in Kassel die fünfzehnte Documenta. Die alle fünf Jahre stattfindende Weltkunstschau wird diesmal von einem indonesischen Künstlerkollektiv geleitet. Das Motto ist in diesem Jahr: Gemeinsam mit anderen Kunst schaffen. Von Barbara Wiegand