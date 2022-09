Am Sonntag wählt Cottbus einen neuen Oberbürgermeister. Vor der Wahl herrscht Unischerheit. Der Strukturwandel in der Lausitz ist ein großes Thema. Außerdem strebt die AfD in Cottbus ihr erstes Oberbürgermeisteramt in einer größeren Stadt an, berichtet rbb-Reporter Andreas Rausch.