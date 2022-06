In der EU wurde wochenlang um Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine gestritten. Vor allem Ungarn hat lange blockiert und am Ende eigene Bedingungen durchgesetzt. Der Großteil der ungarischen Bevölkerung finde den Kurs ihrer Regierung gut, sagt Politikwissenschaftlerin Ellen Bos, Professorin an der Universität Budapest.