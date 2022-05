Ein Jugendlicher hat am Dienstag an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Erwachsene getötet. In den USA geht einmal mehr die Diskussion über Waffengesetze los. Die Waffenlobby sei so stark, dass wirkliche Veränderungen fraglich seien, sagt Markus Kienscherf, Professor am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin.