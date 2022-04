Nach der zweiten Niederlage in der Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen stehen die BR Volleys mit dem Rücken zur Wand. Die Berliner brauchen jetzt drei Siege am Stück, um ihren Meistertitel doch noch zu verteidigen. Volleys-Manager Kaweh Niroomand glaubt trotzdem noch an ein Comeback.