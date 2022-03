Am Dienstag hat Tesla-Chef Elon Musk die ersten 30 in Grünheide produzierten E-Autos an ihre neuen Besitzer übergeben. Geplant ist zukünftig eine Produktion von 500.000 Autos pro Jahr. Der Automobilexperte Stefan Bratzel sieht Tesla damit als ernsthaften Konkurrenten für die deutschen Autobauer.