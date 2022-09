Katar ist unglaublich reich. Nur drei andere Länder auf der Welt haben pro Kopf ein höheres Bruttoinlandsprodukt als der kleine Staat am Persischen Golf. Die Hauptstadt Doha blitzt und funkelt. In wenigen Wochen wird Katar Gastgeber sein für eines der größten Sportereignisse: die Fußball-Weltmeisterschaft.

Aber was ist das für ein Land, in dem vor wenigen Jahrzehnten noch der Perlenhandel eine wichtige Einnahmequelle war? Ein Land, das nun unglaublichen Reichtum angesammelt hat durch Öl und Gas? Ein Land, das den Namen Qatar bei Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt auf Banden und Trikots schreiben lässt? Die Reporter Pune Djalilevand vom rbb, Yassin Musharbash von DIE ZEIT und Benedikt Nabben vom BR sind als Team nach Doha gereist, um selbst ein Bild von dem Wüstenstaat Katar zu bekommen. In Folge 1 vom Podcast "Geld Macht Katar" beschreiben sie ihre Eindrücke, das Land, die vielen Baustellen, die Menschen und die allgegenwärtige Herrscherfamilie rund um den Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Die Reporter geben Einblick in Politik, Wirtschaft, Sport und die Probleme des Landes.

"Geld Macht Katar" ist ein Podcast in acht Folgen von ARD und ZEIT. Eine neue Episode erscheint immer am Dienstag, u.a. in der ARD-Audiothek, in der ZEIT-ONLINE-App, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen.

Moderation und Skript: Lena Petersen.

Team: Pune Djalilevand, Yassin Musharbash und Benedikt Nabben.

Dank an: Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.