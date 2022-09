Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 20.09.2022

Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey für Energiepreisdeckel. Energiesorgen der Berliner Krankenhäuser. Brandenburger Linkspartei diskutiert über Demo mit AfD-Beteiligung. Willkommenshalle am Berliner Hauptbahnhof schließt. Handwerker-Lehrberufeschau in Frankfurt an der Oder.