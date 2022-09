2022 war wieder ein Waldbrand-Jahr in Berlin und in Brandenburg. Hunderte Feuer hat es gegeben, sechs davon waren so genannte Großschadenslagen. Forscher sagen: Hitze- und Dürreperioden wird es weiter geben und das bedeutet: Waldbrandgefahr. Ist unsere Region darauf vorbereitet? Von Torsten Mandalka