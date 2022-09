Egal ob im Park, am Spreeufer oder am Straßenrand - in Berlin liegt sehr viel Müll rum. Jedes Jahr kehrt die BSR 45 000 Tonnen Müll von den Straßen. Dagegen gibt es verschiedene Projekte, wie den World Clean-Up Day - also den Welt-Aufräum-Tag – am Samstag. Dann machen auch in Berlin wieder viele Freiwillige mit. Von Isabel Schönfelder