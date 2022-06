Seit fünf Jahren gibt es in Berlin-Moabit die Ibn Rushd-Goethe Moschee, die einen progressiven Islam vertritt. Frauen und Männer beten dort gemeinsam. Freitags kämen vielleicht nicht so viele Menschen in ihre Moschee wie in andere, sagt Leiterin Seyran Ateş, aber: "Wir haben unglaublich viel angestoßen."