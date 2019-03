Bild: dpa/Bodo Marks

Donnerstag, 21. März 2019 - Internationaler Tag gegen Rassismus

Hautfarbe, Herkunft, Kultur, Religion: Es gibt vielfältige Wege, die sich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch unsere Gesellschaften bahnen. Der Hass auf alles "Fremde" ist nach wie vor ein drängendes Problem - weltweit. Daran erinnert der 21. März als "Internationaler Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung". Wir fassen Wissenswertes rund um diesen Tag zusammen.



"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren", heißt es im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. An die gemeinsame Verantwortung, dieses Ideal zu fördern und zu schützen, erinnert der Internationale Tag gegen Rassismus jährlich am 21. März.

Gedenktag seit 1966

Das Datum geht zurück auf das "Massaker von Sharpeville" im Jahr 1960. Während einer Demonstration gegen die Apartheidgesetze in der südafrikanischen Stadt eskalierte die Situation: Polizisten schossen in die Menge und töteten 69 Menschen, mindestens 180 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Sechs Jahre später riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus. An diesem Tag soll seitdem nicht nur der Opfer von damals gedacht werden, auch Aktionen gegen Rassendiskriminierung sollen gefördert und gegen Rassismus mobilisiert werden.



In Deutschland machen diverse Organisationen und Einrichtungen auf das Thema aufmerksam: Vom 15. bis zum 28. März finden zahlreiche Veranstaltungen statt im Rahmen der jährlichen "Internationalen Wochen gegen Rassismus".