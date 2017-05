"Lies niemals die Kommentare!", lautet ein Glaubenssatz im Netz, denn in den Kommentaren regiert der Hass. Die elfte Ausgabe "re:publica" soll in diesem Jahr den Gegenbeweis dazu antreten. Unter dem Motto "Love out loud" (LOL) thematisiert die Digitalkonferenz von 8. bis 10. Mai in der Berliner "Station am Gleisdreieck" den gesellschaftlichen Umgang miteinander, Diskussionskultur und politische Auseinandersetzung online zum Thema. Hier finden Sie alle Beiträge zur Re:publica 2017 zum Nachhören.