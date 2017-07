Am Nachmittag ( 13.30 Uhr ) ist es dann Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), der William und Kate in der Hauptstadt begrüßen wird. Vorgesehen ist eine gemeinsame Runde durch das Brandenburger Tor . Laut britischer Botschaft wird der Pariser Platz bis auf einen kleinen Bereich durchgehend zugänglich sein. Offiziell ist es für Schaulustige in Berlin die einzige Möglichkeit zur Begegnung mit den berühmten Briten. Danach steht ein Besuch des Holocaust-Mahnmals an. Länger verweilen werden William, Kate sowie Michael Müller laut Angaben in Marzahn : Dort begegnen sie in den Räumen eines Hilfsvereins sozial benachteiligten Kindern. Zudem ist ein Treffen mit Mitarbeitern der Robert-Enke-Stiftung geplant, die Projekte für Menschen mit psychischen Krankheiten unterstützt. Der Queen-Enkel und seine Frau reisen mit den Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) - bei welchen Anlässen der fotogene Nachwuchs dabei sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Nach Merkel und Müller treffen William und Kate dann auch noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Bundes- und Landesminister sind schließlich unter den rund 600 geladenen Gästen einer abendlichen Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters. Damit wird der 91. Geburtstag der Queen nachgefeiert. Eine Ansprache von William ist angekündigt.



Zu den Sicherheitsvorkehrungen hält sich die Berliner Polizei bedeckt. Es dürfte aber sicher sein, dass der Besuch der Royals einige Sperrungen und damit auch Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringen wird. Geheim ist noch, wo das Paar wohnen wird.



Denn am Donnerstag sind die beiden zwar tagsüber in Heidelberg, am Abend werden sie jedoch in Berlin zurückerwartet - zu einer Gala in Clärchens Ballhaus mit Gästen aus der Kunst-, Kultur- und Start-up-Szene. Die Musik kommt von DJ Goldierocks alias Sam Hall, sie gilt als bekannte Größe in der britischen Popszene.



Während der Abend in Clärchens Ballhaus nicht öffentlich ist, gibt es andere Gelegenheiten, den royalen Besuch zu sehen, etwa zum Auftakt der Reise am Mittwoch am Brandenburger Tor. Der rbb sendet ab 14.10 Uhr eine Sondersendung "Welcome William & Kate" mit Mareile Höppner und Rolf Seelmann-Eggebert.



Der Deutschland-Besuch der beiden endet dann am Freitag nach einem Aufenthalt in Hamburg. Daheim hat die Familie einen privaten Termin: Prinz George wird am Samstag 4.