Bild: AP

Frankreich wählt einen neuen Präsidenten - Wer macht das Rennen um den Elysee-Palast?

Vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag können sich vier Kandidaten Hoffnungen auf einen Einzug in die Stichwahl am 7. Mai machen. Den regierenden Sozialisten von Staatschef François Hollande droht dagegen ein Debakel.