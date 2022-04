Der Golf von Maine ist stark vom Klimawandel betroffen. Für tausende Fischer an der US-Ostküste steht die Existenz auf dem Spiel, ganze Küstenorte bangen um ihre Zukunft. Doch Not macht erfinderisch und so ist der Bundesstaat Maine deshalb inzwischen zum Labor für nachhaltige Lösungen geworden. Von Franziska Hoppen