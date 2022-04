Wasser ist Leben – auch und gerade in Gegenden, wo es besonders trocken ist. Antje Diekhans hat sich angesehen, wie in Kenia Wildtiere mit viel Aufwand vor dem Verdursten gerettet werden. Anne Demmer berichtet darüber, wie aus dem unwirtlichen Mezquital in Mexiko dank Abwasser eine blühende Landschaft wurde.