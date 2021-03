picture alliance/ dpa-Zentralbild Bild: picture alliance/ dpa-Zentralbild

Do 25.03.2021 | 12:05

#wirmüssenreden Strom - Was kann die Big Battery Lausitz?

Was passiert in der Flaute, wo wird der Strom aus Wind und Sonne gespeichert? Seit diesem Jahr läuft der größte Batteriespeicher Europas - errichtet vom Energiekonzern LEAG am Braunkohle-Kraftwerk Schwarze Pumpe in Brandenburg im Regelbetrieb. Von Iris Wussmann