- Göpel: Energiewende ist eine gemeinsame Aufgabe

Wovon hängt ab, ob die Energiewende gelingt? Die Autorin und Polit-Ökonomin Maja Göpel sagt, die Transformationen der Gesellschaft müssten ein Gemeinschaftswerk sein. Dafür müsse man die Betroffenen zu Akteuren machen.



Maja Göpel ist wissenschaftliche Direktorin des The New Institute in Hamburg. Dieses wurde gegründet, um nachhaltige Zukunftskonzepte zu entwickeln und auszuloten, wie gesellschaftlicher Wandel möglich ist.

Sowohl die Energiewende als auch die Corona-Krise zeigten, "dass viele dieser Transformationen ein Gemeischaftswerk sein müssten." Dafür müsse man auch die Betroffenen mitnehmen uns sie zu Akteuren machen, so Göpel. Das gelte auch etwa für die Windkraft. Die Bereitschaft der Bevölkerung steige, wenn diese beteiligt an den Projekten beteiligt werden. Dies zeigten auch Studien. "Wenn aber die Personen von außen investieren und von außen profitieren und ich soll das Ding aber bei mir vor der Haustür haben, dann ist es sehr viel schwerer."