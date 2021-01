Was wollen Sie wissen?

Seit Monaten ist in den Schulen in Berlin und Brandenburg nichts mehr wie vorher: Home-Schooling, Hybrid-Unterricht, Teilungsunterricht oder doch zur Schule gehen. Welche Fragen haben Sie dazu? Schreiben Sie uns! Am Dienstag werden Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Schulexperte Helmut Hochschild im Inforadio Antworten geben.