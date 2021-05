Zwei kulturelle Großereignisse in unserer Region stehen bevor: Ab Sommer soll in Berlin schrittweise endlich das Humboldt Forum öffnen und Brandenburg entdeckt in einem Themenjahr seine reiche Industriekultur. Die Inforadio Kulturredaktion nimmt sich zu Pfingsten beides vor – und erzählt Kulturgeschichte(n) aus der weiten Welt, Berlin und Brandenburg.