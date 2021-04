picture alliance / Zoonar | Phongthorn Hiranlikhit Bild: picture alliance / Zoonar | Phongthorn Hiranlikhit

Do 08.04.2021 | 08:50

- Osterferien - was uns gut tut: Humor

Was kann man in Pandemiezeiten machen, um auf andere Gedanken zu kommen? Heute nun eine Empfehlung, die banal klingt, aber manchmal gar nicht so einfach umzusetzen ist: Begegnen sie Corona mit den Mitteln des Humors. Es hilft, findet zumindest inforadio-Reporter Wolf Siebert.