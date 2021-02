DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz Bild: DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz

Mi 10.02.2021 | 06:49 | Mit guten Ideen durch die Pandemie

- Pieks statt Party: Veranstalter helfen im Impfzentrum

Corona bringt in manchen Menschen das Schlimmste zum Vorschein - und in anderen das Beste. Wie bei einigen Leuten aus der Veranstaltungs- und Partyszene: Statt Events zu organisieren, arbeiten sie jetzt im Impfzentrum in der Arena. Von Oda Tischewski