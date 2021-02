Andreas Gora Bild: Andreas Gora

Do 04.02.2021 | 06:45

- Noch tiefer in der Krise: HartzIV-Empfänger in der Pandemie

Auch Hartz IV-Empfänger fühlen sich in der Pandemie doppelt abgehängt. Sie erleben eine zusätzliche Krise in der Krise, die ohnehin ihr Leben bestimmt, weil zum Beispiel viele Hilfsangebote wegfallen. So wie für Sandra Rose aus Drebkau. Von Aline Lepsch