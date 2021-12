Leben in Extremsituationen: Was schafft unser Körper?

Die Arbeit unter Tage im Bergwerk, monatelange Schwerelosigkeit im Weltraum, Forschung in der Tiefsee oder der Arktis. Was passiert mit dem menschlichen Körper in solchen Extremsituationen? Das erklärt Hanns-Christian Gunga, Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin. Von Axel Dorloff