Von Verurteilung und Strafe wird in der Karfreitagsgeschichte erzählt: von der Todesstrafe der Kreuzigung. Um Strafen geht es an diesem Karfreitag im Inforadio - vom Bußgeld bis zum Den Haager Gerichtshof, von der Lust an der Selbstjustiz im amerikanischen Blockbuster bis zur Strafe für Hassposts in den sozialen Medien. Wir sprechen darüber, wann Krankheit als Strafe empfunden werden kann und fragen: Geht Erziehung ohne Strafen?