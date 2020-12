Treppen und Fahrstühle für Fische, Vorhersage der Badegewässerqualität als Exportgut für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und Abwasseranalyse auf Sars-CoV-2- Viren sind Themen im 2. Podcast zum Wasser als wichtiger Zukunftsressource und als Lebensraum. Welche Folgen hat der Klimawandel auf das Wasser in Stadt und Natur? Wie ist die Wasserversorgung in Städten wie Berlin auch in Zukunft zu sichern?

Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler spricht mit Prof. Dr. Sonja Jähnig vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) über die sogenannte Megafauna, das sind Störe, Welse und Biber in unseren Gewässern. Prof. Dr. Jochen Rabe vom Kompetenzzentrum Wasser erläutert, wie die Wasserwirtschaft in den Städten widerstandfähiger gegenüber Umweltveränderungen gemacht werden können und Regina Gnirß, bei den Berliner Wasserbetrieben verantwortlich für Forschung und Entwicklung, berichtet über Verfahren zur Abwasserreinigung.