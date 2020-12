Alle Jahre wieder... Warum essen wir, was wir essen?

In der Advents- und Weihnachtszeit stehen für viele Christstollen, Entenbraten und Co. auf dem Speiseplan. Warum lassen Menschen sich durch all die Leckereien verführen? Wer entscheidet darüber – Bauch oder Hirn? Darüber spricht Thomas Prinzler mit der Psychologin und Hirnforscherin Professor Soyoung Q Park.