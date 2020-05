Lange sah es so aus, als fiele der Urlaub 2020 völlig ins Wasser. Jetzt ist die Frage: Ab wann wird was wieder erlaubt sein? Zum Planen und Träumen lädt Tina Witte ein und nimmt Sie mit - in den Cyber-Urlaub und in die Prignitz, nach Honolulu und in den Hunsrück, zum Bahnfahren in den Bergen und zum Sternekucken im Park.