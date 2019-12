imago images / Pacific Press Agency Bild: imago images / Pacific Press Agency

Di 31.12.2019 | 12:44

- Das Jahr des Aufbäumens: Proteste in Hongkong

Auf der ganzen Welt gab es Proteste im fast abgelaufenen Jahr. Mit am heftigsten wurden sie in Hongkong ausgetragen. Ruth Kirchner erinnert an Ursprung und Entwicklung der Bewegung und blickt voraus.