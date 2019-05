- P wie Parlament

Vom 23. bis 26. Mai wählt Europa ein neues Parlament - und das, worum es dabei geht, ist oft gar nicht so leicht zu verstehen: Die Europäische Union ist sehr komplex und manchmal auch undurchsichtig. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, erklären unsere Brüssel-Korrespondenten Europa von A bis Z.

Das Parlament ist das einzige direkt gewählte Gremium der EU. Die europäischen Abgeordneten vertreten über 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Aktuell hat das Europaparlament 751 Sitze. Sollte es vor der Wahl doch noch zu einem Brexit kommen, sollen es nur noch 705 sein.

Die Mandate werden nach Einwohnerzahl auf die 28 Mitgliedsländer verteilt. Aus Deutschland kommen 96 Abgeordnete, die kleinsten Länder Luxemburg, Zypern und Malta haben jeweils sechs Parlamentarier.

Hauptsitz des Europaparlaments ist Straßburg. Viele Sitzungen finden aber auch in Brüssel statt. Die Parlamentsverwaltung hat ihren Standort in Luxemburg. Da gibt es auch noch einen Plenarsaal aus den Anfangstagen des Parlaments in den 70er Jahren, der heute zu einem Kongresszentrum gehört.

Die EU-Parlamentarier haben sich inzwischen viel Macht erkämpft. Egal ob es ums Geld geht, um CO2-Grenzwerte, Urheberrechte oder Plastikverbote - das Parlament redet und entscheidet mit. Auch die EU-Kommission und ihr Präsident werden von den europäischen Volksvertretern gewählt - oder gefeuert, falls das mal nötig sein sollte. Das heißt: Eine Quasselbude, die nichts zu sagen hat, ist das europäische Parlament ganz sicher nicht.

(Autor: Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach)