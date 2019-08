Inforadio und Abendschau wollen es wissen: Was sind Ihre Fragen zum Programm? Was treibt Sie um in Berlin und Brandenburg? Welche Themen würden Sie gerne in der Abendschau sehen und im Inforadio hören? Lob, Kritik und Anregungen - wir haben für Sie offene Ohren und Augen! Am 14. August 2019 können Sie uns auf's Dach steigen!